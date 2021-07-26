Форрест Гамп продает свою уникальную Toyota

Популярный голливудский актер и дважды лауреат премии "Оскар" Том Хэнкс ищет нового владельца своей классической Toyota Land Cruiser FJ40. Выпущенный в 1980 году внедорожник был приобретен актером после 2000 года, а теперь выставлен на аукцион.

Том покупал машину не для красоты, а намеревался на ней более или менее регулярно передвигаться, и потому передал довольно потрепанный в сельской местности внедорожник на доработку.

Прежде всего, внедорожнику заменили двигатель - на место рядной "шестерки" Toyota встал более производительный и эффективный 4,3-литровый бензиновый мотор V6 Vortec от General Motors. Коробка также взята от GM, механическая 5-ступенчатая.

Установлен гидроусилитель руля с рулевым демпфером, усилена тормозная система, применены колеса с никелированными дисками и всесезонными покрышками Toyo внешним диаметром 31 дюйм. В интерьере вместо спартанских штатных сидений на переднем ряду - "полуковши" Porsche. Машина дополнительно оборудована салонным кондиционером.

В остальном этот Land Cruiser именно таков каким и ожидаешь видеть автомобиль Тома Хэнкса, трогательно прозванного поклонниками "Американским папой" за добрый нрав и скромность: ухоженный, в первозданном классическом образе с контрастной белой крышей и начисто лишен любых деталей, которые хотя бы отдаленно можно счесть вульгарными. Машина оборудована кассетной магнитолой Sony, кроме того, господин Хэнкс сохранил штатные сиденья, которые передаст новому владельцу вместе с автомобилем.

О знаменитом владельце говорит только оставленный им на консоли с правой стороны автограф. Торги по машине пройдут 13 августа на аукционе Bonhams. Ожидаемая цена продажи - 75 000-125 000 долларов (5,5-9,2 млн рублей).

Фото: аукционный дом Bonhams