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26.07.2021 15:01
Рубрика: Легковые авто

GM подал в суд на Ford. Не поделили название круиз-контроля

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

Концерн General Motors и входящая в его состав компания Cruise Robo-Taxi подали в суд на Ford из-за названия BlueCruise для технологии адаптивного круиз-контроля.

Фото: Пресс-служба Ford.
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В своём иске GM заявил о том, что Ford нарушает использование торговой марки GM Super Cruise и товарного знака Cruise, пишет Reuters.

Известно, что GM и Ford уже проводили длительные дискуссии по данной теме. Но автопроизводители не смогли разрешить спор. Хотя концерн General Motors хотел решить вопрос мирным путем.

GM подал иск о нарушении прав на вышеупомянутые товарные знаки и недобросовестной конкуренции. Компания намерена запретить Ford использовать название BlueCruise и добивается возмещения ущерба за якобы понесённые убытки.

Что касается Ford, то автопроизводитель считает претензии "безосновательными и легкомысленными". Ведь сокращение "круиз" является общепринятым и его предлагают почти все марки.

Ford переименовал автоматизированную систему вождения Co-Pilot360 в Blue Cruise в апреле. Новое название было выбрано, чтобы подчеркнуть концепцию Blue Oval.

Ford знал, что делает, заявили в GM. Ребрендинг Ford с использованием основного знака привел к путанице.

#Ford