Голикова предложила продлить проект "санитарного щита" до 2030 года

Проект "санитарного щита" следует продлить до 2030 года, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова. По ее словам, "санитарный щит" должен позволить реагировать на угрозы, информация о которых только появляется за рубежом, и предпринимать необходимые меры до непосредственного закрытия границ. Сейчас на его создание планируется выделить 30 миллиардов рублей до 2024 года.

"Но 2024 годом проект не заканчивается, все-таки мы считаем, что он должен продолжиться до 2030 года, поскольку мир достаточно развивается в этом направлении, и здесь у нас нет никакого права отстать", - заявила Голикова в интервью телеканалу "Россия-24".

В инициативе "санитарного щита", по словам вице-премьера, проработано несколько направлений, которые были обозначены в послании главы государства. Одно из них - защита извне. Для этого к 2024 году будет создан периметр по границе РФ.

Ранее Голикова заявила, что к 2024 году планируется оснастить 240 пунктов пропуска через госграницу, которые позволят проводить экспресс-диагностику, чтобы понимать и идентифицировать угрозы. Кроме того, в стране появятся современные диагностические лаборатории для выявления и изучения новых вирусов.