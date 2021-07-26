Итоги пострегистрационных испытаний "ЭпиВакКороны" подведут к осени

Окончательные итоги пострегистрационных исследований "ЭпиВакКороны" будут подведены к осени. Об этом говорится в официальном аккаунте препарата Instagram.

В сообщении отмечается, что вакцина прошла доклинические исследования продолжительностью 4,5 месяца, в ходе которых показала безвредность по параметрам токсичности, иммуногенности, аллергических свойств, мутагенной активности, защитных свойств в отношении нового коронавируса. После чего были клинические исследования (I - II фаза), которые показали ареактогенность и высочайшую безопасность вакцины. У 100% добровольцев вакцина индуцировала вируснейтрализующие антитела.

Также вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц старше 60 лет, в результате которого показала иммуногенность и высокую безопасность препарата, получила разрешение на применение для пожилых пациентов.

"Многоцентровое пострегистрационное исследование с участием трех тысяч добровольцев от 18 лет организовано на базе восьми медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде", - говорится в материалах.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что промежуточные результаты третьей и четвертой фаз исследований "ЭпиВакКороны" планируется опубликовать в конце года. Это же касается вакцины "КовиВак", в то время как промежуточные результаты третьей фазы исследований "Спутника V" должны быть опубликованы в октябре.