Как вернуть машину, проданную в обход собственника

Машину продали без ведома хозяина, а потом перепродали? Вернуть ее обратно будет весьма непросто. Предыдущему собственнику придется доказать, что она выбыла из его собственности, например, в результате кражи. А если он передал ее добровольно, то вернуть ее будет и вовсе не возможно, если последнего владельца признают добросовестным приобретателем.

Передавая свою машину в аренду, следует позаботиться, чтобы она не уехала от вас навсегда. Фото: Ruttankun Thongbun / iStock

Такие сложные пояснения пришлось давать Верховному суду, разбирая очень непростое и запутанное дело.

Итак, некто Кочкин передал свой грузовик в аренду некоему Ильичеву, заключив договор аренды на год и оформив акт приема-передачи. Но, не дождавшись оплаты, а также возврата машины, Кочкин подал в суд на арендатора. Суд постановил вернуть машину и свидетельство о регистрации. А также обязал арендатора выплатить задолженность, пени и неустойку. Однако в процессе исполнения этого постановления выяснилось, что Ильичев продал автомобиль некоему Вертелкину, а тот перепродал грузовик некоему Пасунько.

Кочкин обратился в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано. В то же время Пасунько подал встречный иск о признании его добросовестным приобретателем.

Суды установили, что Вертелкин ранее обращался в ГИБДД, чтобы внести изменения в регистрационные данные в связи со сменой собственника, а также чтобы получить дубликат паспорта транспортного средства в связи с его утратой. После чего, спустя полгода, Пасунько купил эту машину у него, но - с дубликатом ПТС.

Удовлетворяя исковые требования Кочкина, суд пришел к выводу, что грузовик выбыл из его владения помимо воли, вследствие чего доводы Пасунько о добросовестном приобретении им автомобиля значения не имеют.

Кроме того, суд апелляционной инстанции дополнительно указал, что Пасунько приобрел машину по дубликату паспорта транспортного средства, не выяснив обстоятельств передачи автомобиля третьему лицу и воли законного собственника на совершение сделки по отчуждению этого имущества.

С выводами судов первой и апелляционной инстанций согласился и кассационный суд.

Но Верховный суд не согласился с этими решениями. Он указал, что если добросовестный приобретатель получил имущество возмездно, то есть за деньги, даже у того, кто не имел права его отчуждать, то такую вещь нельзя забрать. При условии, что тот, кто не имел права ее отчуждать, получил ее по доброй воли хозяина. Вернуть ее можно, если она была украдена у прежнего собственника или потеряна им. Либо выбыла из владения иным путем помимо воли хозяина.

Если добросовестный приобретатель получил имущество за деньги, даже у того, кто не имел права его отчуждать, то такую вещь нельзя забрать

В данной ситуации хозяин передал свой грузовик во владение другому лицу добровольно и возмездно. То есть в аренду. Но предыдущие суды вообще не изучили этот вопрос.

Однако это не значит, что вернуть автомобиль обратно никак не получится. Его обяжут вернуть, если бывший собственник докажет, что покупатель должен был засомневаться в праве продавца на отчуждение. Судам нужно определить, все ли разумные меры предпринял покупатель для того, чтобы выяснить правомочия продавца, указал Верховный суд.

Поэтому ВС отменил все вынесенные по этому делу решения и направил дело на новое рассмотрение в районный суд. Ему и предстоит установить, выбыла ли машина из собственности Кочкина незаконно и какую роль в этом деле сыграл арендатор.

В общем, передавая кому-то автомобиль в аренду или на других условиях, собственникам необходимо быть очень уверенным в этом человеке. Потому что если этот автомобиль перепродадут, то вернуть его обратно будет очень тяжело. Потому что у добросовестного приобретателя тоже может быть на него право.