КПРФ подаст жалобу в Верховный суд на исключение Грудинина из партсписка

Коммунистическая партия Российской Федерации планирует до конца этой недели подать документы в Верховный суд, чтобы обжаловать решение Центральной избирательной комиссии об исключении Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от КПРФ на выборы в Госдуму. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Ранее Центризбирком зарегистрировал федеральный список КПРФ на выборах в Госдуму без бизнесмена Павла Грудинина. Ситуация стала предметом рассмотрения после заявления его бывшей жены о наличии у него офшора. Выяснилось, что на момент подачи документов на регистрацию партсписка Грудинин владел акциями компании Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе.

"Обратимся, по закону, в Верховный суд. Сейчас готовится пакет документов, оперативно подадим документы. Постараемся до конца этой недели, затягивать никто не собирается", - сказал Афонин РИА Новости.