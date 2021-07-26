Кузнецова поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев

Детский омбудсмен Анна Кузнецова поддержала проект закона о запрете использования услуги суррогатного материнства для иностранных граждан. Однако она считает, что нужно подождать итогового документа.

Поправки будут внесены в Семейный кодекс и законы "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", "Об актах гражданского состояния", "О гражданстве Российской Федерации".

"На мой взгляд, движение абсолютно правильное, мы поддерживаем это направление, и давно уже пора навести порядок", - цитирует Кузнецову РИА Новости.

Законопроект был внесен депутатами Государственной думы 11 июля.