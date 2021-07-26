Лукашенко рассказал о расследовании фактов геноцида белорусского народа

За годы гитлеровской оккупации Беларуси, по оценке надзорных органов страны, "потери мирного населения составили порядка три миллиона человек, то есть около трети ее населения". Только в 260 лагерях смерти и 170 гетто погибло не менее 1,5 млн человек. Тему геноцида белорусского народа обсудил в понедельник Александр Лукашенко с генеральным прокурором РБ Андреем Шведом, передает пресс-служба главы государства.

"Наше поколение должно показать, что происходило в середине прошлого века, в годы Великой Отечественной войны", - подчеркнул президент, напомнив, что у миллионов погибших людей живы родственники. И они хотят знать правду. "Вообще весь мир должен знать правду, что происходило, особенно во время гибридной войны, которую против нас развязали", - подчеркнул белорусский лидер.

Кстати, давая ранее оценку зверствам нацистов во время фашистской оккупации на петербургском форуме, Андрей Швед уточнял, что на территории республики было проведено более 140 крупных карательных операций, в ходе которых уничтожено почти десять тысяч деревень, а более 400 тысяч граждан было насильственно депортировано на принудительные работы в Германию.

В республике, по его данным, нет ни одного района, где не осуществлялось бы массовое уничтожение мирных граждан. "Практически вся Беларусь - большая братская могила", - с горечью констатировал Швед.

Но, несмотря на очевидность совершенных злодеяний, осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Некоторые из них еще живы и не понесли заслуженного наказания. Юрист дал понять, что прокуратуре известно местонахождение 400 из них, скрывающихся от возмездия в десятке стран. Данное обстоятельство, по его словам, "создает почву для героизации нацизма и разрушения идеологических ценностей".

Научное сопровождение этого кропотливого судебного разбирательства, пояснил глава надзорного ведомства, осуществляет специально созданная группа из ученых-историков. Проводится тщательная работа с архивными документами. Совместно с краеведами, сотрудниками музеев устанавливаются факты уничтожения мирного населения, сожжения деревень.

"Успокаиваться ни в коем случае нельзя", - резюмировал президент, поблагодарив руководство прокуратуры за масштабное рассмотрение имеющихся материалов следствия.