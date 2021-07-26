МИД РФ выразил протест послу Японии в связи с недружественными шагами Токио

Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил послу Японии в Москве Тоёхисе Кодзуки "решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране".

Как отметили на Смоленской площади, японскую сторону призвали "не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях". В то же время Моргулов напомнил о достигнутых лидерами двух стран договоренностях о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах. В МИД РФ призвали Японию вернуться на этот путь.

Напомним, посол Японии был приглашен в понедельник, 26 июля, в МИД РФ на фоне выраженного Токио протеста в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на южнокурильский остров Итуруп. По данным РИА Новости, дипломат провел на Смоленской площади более часа.

В посольстве РФ в Японии со своей стороны отметили, что протест японской стороны "является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны".