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26.07.2021 13:29
Рубрика: Власть

МИД РФ выразил протест послу Японии в связи с недружественными шагами Токио

Текст: Юрий Когалов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов заявил послу Японии в Москве Тоёхисе Кодзуки "решительный протест в связи с предпринятыми официальным Токио в последние дни недружественными шагами в контексте территориальных притязаний Японии к нашей стране".
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Как отметили на Смоленской площади, японскую сторону призвали "не скатываться к деструктивной линии в двусторонних отношениях". В то же время Моргулов напомнил о достигнутых лидерами двух стран договоренностях о выведении российско-японских связей на качественно новый уровень через всестороннее развитие торгово-экономического сотрудничества, выстраивание мер доверия в сфере безопасности, сближение позиций в международных делах. В МИД РФ призвали Японию вернуться на этот путь.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Песков прокомментировал протест Токио по поводу поездки Мишустина на Курилы

Напомним, посол Японии был приглашен в понедельник, 26 июля, в МИД РФ на фоне выраженного Токио протеста в связи с визитом премьер-министра РФ Михаила Мишустина на южнокурильский остров Итуруп. По данным РИА Новости, дипломат провел на Смоленской площади более часа.

В посольстве РФ в Японии со своей стороны отметили, что протест японской стороны "является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Японии

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