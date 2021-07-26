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26.07.2021 20:08
Рубрика: Бензин

Минэнерго может ограничить экспорт бензина

Текст: Юлия Акиньшина
Минэнерго России может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, вся нормативная документация уже готова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Павла Сорокина.

По его словам, нормативная документация на временный запрет готова.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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"Получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены", - сказал Сорокин.

Как отметил замглавы Минэнерго, решение будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами.

При этом Сорокин добавил, что пока нет необходимости заключать топливные соглашения с нефтяными компаниями, но подобная мера остается на повестке.