Минэнерго может ограничить экспорт бензина

По его словам, нормативная документация на временный запрет готова.

"Получаем ОРВ [оценку регулирующего воздействия], и мы готовы вносить временный запрет с поправкой на то, что все международные соглашения должны быть выполнены", - сказал Сорокин.

Как отметил замглавы Минэнерго, решение будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами.

При этом Сорокин добавил, что пока нет необходимости заключать топливные соглашения с нефтяными компаниями, но подобная мера остается на повестке.