Модуль "Пирс" отстыковался от МКС и готовится ко входу в атмосферу Земли

В 13:53 мск, как и было запланировано, специалисты в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") выдали команду на расстыковку с модулем "Пирс". Затем по штатной программе расхождения объектов связка из грузового корабля "Прогресс МС-16" и модуля "Пирс" отошла от надирного порта модуля "Звезда" российского сегмента МКС в 13:55:33 мск. Сейчас корабль и модуль находятся в автономном полете и готовятся ко входу в атмосферу Земли. Все идет по программе.

Как сообщает Роскосмос, после отвода на безопасное удаление от станции специалисты Главной оперативной группы управления начали контролируемое сведение корабля и модуля с околоземной орбиты. По расчетам службы баллистического обеспечения полета станции, двигатели корабля "Прогресс МС-16" будут включены в 17:01 мск и, отработав положенный импульс на торможение в 120 м/с, переведут корабль на спуск к планете.

В 17:51 мск, как ожидается, несгораемые элементы конструкции корабля и модуля упадут в расчетной зоне несудоходного района Тихого океана - в 3 630 км от города Веллингтон и 5 870 км от города Сантьяго. Подчеркивается, что госкорпорация "Роскосмос" выполнила все необходимые процедуры по установлению данного района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов.

Модуль "Пирс" использовался в качестве стыковочного отсека для российских пилотируемых кораблей "Союз" и грузовых "Прогрессов". Кроме того, до ноября 2020 года космонавты совершали из "Пирса" выходы в открытый космос по российской программе МКС, а в ноябре 2020 года и июне текущего года российские члены экипажа использовали для этих целей соседний модуль "Поиск". Теперь его место займет многоцелевой лабораторный модуль "Наука", который успешно был запущен с космодрома Байконур 21 июля 2021 года и находится на пути к Международной космической станции.