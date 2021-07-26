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26.07.2021 11:04
Рубрика: Общество

Модуль "Пирс" отстыкуют от МКС 26 июля

Текст: Наталия Ячменникова
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Как сообщает "Роскосмос", по результатам оперативного совещания в Центре управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав "Роскосмоса") специалисты на основании данных, полученных из телеметрии, и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по отстыковке и затоплению модуля "Пирс".

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Физическое разделение связки из грузового корабля "Прогресс МС-16" и модуля "Пирс" с МКС предварительно запланировано на 26 июля, в 13:56 по московскому времени. А падение несгораемых элементов конструкции модуля и корабля в акватории Тихого океана - в 17:51 мск. Космонавты "Роскосмоса" Олег Новицкий и Петр Дубров 24 июля закрыли переходные люки между модулем "Пирс" и российским сегментом МКС, а также проверили их на герметичность.

Сейчас стыковочный отсек-модуль "Пирс" пристыкован к надирному порту служебного модуля "Звезда" российского сегмента станции. В составе МКС он отработал почти двадцать лет. Планируется, что после расстыковки его место займет многоцелевой лабораторный модуль "Наука". Напомним: он был запущен с космодрома Байконур 21 июля и находится сейчас в автономном полете.

Космические аппараты такой массы наша страна не запускала уже больше двух десятков лет. Это первый с 2000 года тяжелый отечественный модуль, который Россия отправила на Международную космическую станцию: тогда состоялся старт служебного модуля "Звезда". Напомним: сейчас в состав российского сегмента МКС входят функционально-грузовой блок "Заря", служебный модуль "Звезда", стыковочный отсек "Пирс" и малые исследовательские модули "Поиск" и "Рассвет".

Модуль "Наука" огромный - более 20 тонн веса. Длина по корпусу - свыше 13 м, максимальный диаметр - 4,25 м. Под макушку напичкан электроникой и самой современной аппаратурой. Здесь четырнадцать рабочих мест внутри и почти столько же снаружи. Объем для научного оборудования - шесть "кубов", для грузов - 4,9.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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