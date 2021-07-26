Названо самое безопасное обезболивающее

Парацетамол является наиболее безопасным препаратом для борьбы с болью. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в основном пациенты принимают нестероидные противовоспалительные средства (аспирин, анальгин, ибупрофен и некоторые другие). При этом у этих препаратов большое число "побочек": гипертония, инфаркты, инсульты, иногда просто ухудшают течение сердечно-сосудистых заболеваний", пояснил Мясников.

"Если уж что-то болит, если вынужден принимать обезболивающее на постоянной основе, то принимай парацетамол", - заключил Мясников.

Парацетамол также относится к нестероидным препаратам, однако не вызывает побочной реакции для сердца и желудочно-кишечного тракта.

Ранее Мясников также предупреждал об опасности некоторых лекарств, применяемых для предупреждения болезней сердца, речь в частности шла об аспирине. По словам специалиста, подобные препараты могут провоцировать появление у людей безоаров (плотного скопления частично переваренных и непереваренных остатков, возникающих в желудке).

Мясников отмечал, что сейчас медики прописывают аспирин лишь при доказанной болезни. В качестве первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний лекарство не подходит.