Песков прокомментировал протест Токио по поводу поездки Мишустина на Курилы

Глава правительства РФ Михаил Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протест Японии из-за посещения премьер-министром Итурупа.

Как ранее сообщалось, Мишустин в рамках рабочей поездки в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа прибыл на Итуруп. В японском МИД выразили протест в связи с поездкой на территории, принадлежность которых к России Япония не признает.

"Он посещает те российские регионы, которые считает необходимым, - заявил Песков, комментируя эту тему, - и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнерами, предстоит много работать".

Представитель Кремля также напомнил, что российская позиция неоднократно доводилась до японских коллег. И эта работа будет продолжаться - предпринимаются усилия, чтобы выйти на мирный договор с Японией, заверил Песков. Только он, подчеркнул пресс-секретарь, может поставить точку в территориальном споре.

"На этом пути существуют известные, хорошо известные трудности, сложности, - констатировал Песков, - но, несмотря на их наличие, по крайней мере, со стороны России существует твердая политическая воля на развитие добрых отношений с нашим восточным соседом, с Японией".