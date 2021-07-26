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Певице МакSим стало лучше

Новости
    26.07.2021, 15:47
Текст:   Олег Усков

Официальный представитель российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова вновь заверила поклонников артистки, что ее состояние постепенно улучшается.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Напомним: Амбросимову подключили к аппарату ИВЛ более месяца назад, у певицы поражены легкие и, по некоторым сведениям, другие внутренние органы.

Всё это время состояние МакSим, находящейся в медикаментозном сне - искусственной коме, расценивалось как тяжелое. При этом тесты на COVID показали отрицательный результат.

"Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас", - рассказала Соколова РИА Новости, уточнив, что называть состояние певицы крайне тяжелым "уже, наверное, не стоит". "Есть улучшения, значит, это уже не крайне", - подытожила представитель.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Между тем Mash настроено более оптимистично и утверждает, что МакSим уже пришла в себя, "разговаривает знаками и находится в ясном сознании". По данным ресурса, медики сняли нагрузку седативных препаратов и вывели Максимову из комы - "чтобы посмотреть, сможет ли она дышать самостоятельно".

"Певица вступает в диалог жестами, сознание её ясно", - передает источник. Добавляя, что МакSим "в состоянии сделать вдох, но, чтобы дыхание оставалось ровным, её перевели на ВИВЛ, вспомогательную вентиляцию лёгких.

"Её состояние по-прежнему стабильно тяжёлое, но врачи не теряют надежды, что вскоре она сможет дышать самостоятельно", - настаивает издание.

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