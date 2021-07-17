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Менеджер певицы МакSим рассказала о ее состоянии

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    17.07.2021, 20:14
Текст:   Козьма Лоханкин

Яна Богушевская, пиар-менеджер певицы Марины Амбросимовой (по матери - Максимовой), широко известной как МакSим, рассказала о состоянии артистки.

Порадовать поклонников пока, увы, нечем: состояние Амбросимовой всё ещё тяжёлое, она всё ещё в искусственной коме.

"На данный момент могу сказать, что состояние Марины по-прежнему стабильно тяжелое", - приводит ТАСС слова Богушевской.

Ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что у певицы отказало правое лёгкое, её представительница комментировать отказалась, отметив, что такие сведения представляют собой врачебную тайну и ими может располагать только семья, которая предпочитает не делиться подобной информацией.

Накануне духовник МакSим сказал, что надеяться при нынешнем состоянии певицы можно только на чудо.

Артистку подключили к аппарату ИВЛ более двух недель назад. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат, но лёгкие, по данным СМИ, поражены не менее чем на 80%.

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