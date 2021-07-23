Менеджер МакSим рассказала об улучшении ее состояния

Директор уже около месяца лежащей в коме певицы МакSим Маргарита Соколова сообщила, что в состоянии артистки "точно" наметились улучшения.

"У Марины (настоящее имя артистки - прим. "Кинократии") есть улучшения. Занимается ею звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование", - рассказала она в Instagram. Заверяя: "Нет никакого сомнения, что всё будет хорошо".

На уходящей неделе о состоянии здоровья певицы сведения появлялись самые угрожающие. Некоторые источники, в частности, рапортовали о проблемах с другими, помимо легких, внутренними органами. Легкие же, напомним, у певицы поражены на 80%.

"Да, есть проблемы с легкими, они есть у всех, у кого COVID задел легкие. Да, есть сбои в организме, при таком тяжелом течение заболевания это неизбежно", - подтверждает Соколова, признавая, что организм Марины "сильно ослаб" и болезнь еще "может вносить свои поправки".

"Но то что мы двигаемся в сторону улучшения а не ухудшения, это на сегодняшний день факт", - уверенно подытожила представительница певицы, добавив, что - "так уж случилось" - сама лежит в одной больнице вместе с Мариной ("ничего страшного нет, прохожу обследование и долечиваюсь"). Она в очередной раз призвала доверять только той информации, которая исходит от нее непосредственно. Ибо "информацию, которую вы получили от СМИ, не является достоверной".

МакSим 38 лет. Родилась в Казани. Первый альбом выпустила в 2006-м, последний - в 2018-м.