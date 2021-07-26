Президент Туниса отправил в отставку министров обороны и юстиции

Президент Туниса Каис Саид отправил вслед за премьер-министром в отставку глав миноброны и минюста. Об этом говорится в сообщении канцелярии главы государства, опубликованном в социальной сети Facebook.

"Президент страны своим указом освободил от должности премьер-министра Хишама аль-Мешиши, исполнявшего обязанности главы МВД. От должности освобождены также глава министерства обороны Ибрагим аль-Бартаджи и министр юстиции Хасна бен Сулейман", - отмечается в указе Саида.

До назначения нового премьера вся полнота власти перешла к президенту. Как заявил сам Саид, он действует в рамках закона и отвечает на требования народа.

Накануне лидер Туниса уволил премьер-министра страны и заморозил деятельность парламента. Это произошло после вышедших из-под контроля демонстраций граждан по поводу пандемии и экономической ситуации в стране. Глава государства также снял неприкосновенность со всех членов парламента.

Как отметили в посольстве РФ, россияне, находящиеся в стране, за помощью в медучреждения или к дипломатам не обращались. "По данным посольства России в Тунисе, обстановка в республике на данный момент в целом остается спокойной. Информация от местных компетентных органов о фактах задержаний россиян по причине нарушения общественного порядка не поступала. Кроме того, отсутствуют сведения об обращениях соотечественников за медицинской помощью в учреждения здравоохранения страны пребывания. За консульской поддержкой российские граждане также не обращались", - отмечается на странице дипмисии в Facebook.