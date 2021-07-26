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26 июля 2021 г.

Указ губернатора Псковской области от 23 июля 2021 года № 105-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 16 июля 2021 г. № 19 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача по Псковской области от 28.06.2021 № 15 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 23 июля 2021 г. № 2538, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 15 июля 2021 г. № 2446" дополнить словами ", от 23 июля 2021 г. № 2538";

2) в абзаце первом пункта 7.2 цифры "23" заменить цифрами "30";

3) в пункте 7.3 цифры "13" заменить цифрами "20";

4) в приложении № 3:

а) подпункт "г" пункта 2 дополнить словами "(если такое условие предусмотрено согласованием, указанным в подпункте "б" настоящего пункта)";

б) подпункт "г" пункта 3 дополнить словами "(если такое условие предусмотрено согласованием, указанным в подпункте "а" настоящего пункта)";

в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Мероприятия, проводимые с соблюдением требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07 июля 2021 г. № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников



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