Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Петербурга

Владимир Путин в понедельник, 26 июля, по ВКС провел совещание по вопросам развития петербургского транспортного узла. Президент отметил, что для этого региона вопросы развития транспорта в высшей степени важны. "Для людей, экономики, туристической инфраструктуры", - сказал он.

Президент напомнил, что сейчас привлекаются средства ФНБ, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. "И таким образом действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала", - отметил Путин.

В этой связи президент предложил подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города. "Автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье", - пояснил Путин.

Президент поинтересовался у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о необходимости такого проекта. "Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области, и это бы расширило узкие места", - отметил глава города.

Он также напомнил, что идея второго кольца обсуждалась еще в 1990-х и 2000-х годах. "Но тогда не получилось - денег, наверное, не было и, может быть, воли той не было. Но сейчас это очень актуально как для Санкт-Петербурга, так и для Ленинградской области", - сказал Беглов.