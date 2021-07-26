Новости

Японский дзюдоист Оно стал двукратным олимпийским чемпионом 14:00
Названо самое безопасное обезболивающее 13:49
Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Петербурга 13:49
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим автопилотом 13:45
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ 13:44
Песков: Запись обращения к Путину не может быть поводом для штрафа 13:38
В "Белавиа" рассказали о причинах экстренной посадки самолета в Домодедово 13:28
Госавтоинспекция Москвы выявила 1,5 тысячи нарушений с июня 13:23
КПРФ подаст жалобу в Верховный суд на исключение Грудинина из партсписка 13:21
Росздравнадзор напомнил поликлиникам о правилах вакцинации 13:20
Вычислен второй подозреваемый в убийстве полицейского в Ставрополе 13:15
Открыта регистрация на Международный таможенный форум-2021 13:05
Минприроды: За неделю потушено более 600 лесных пожаров 13:01
"Белавиа" пришлет самолет за пассажирами севшего в Домодедово лайнера 13:00
Президентские выплаты на детей в Подмосковье начнут выплачивать с 16 августа 12:59
Стало известно, когда построят новую дорогу из Москвы в Екатеринбург 12:59
Привившиеся пенсионеры получат "коробку здоровья" в Гостином дворе 12:48
Регионы забрали из Фонда дольщиков заявки по 34 проблемным домам 12:28
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты 12:25
Кузнецова поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев 12:22
Пассажиров рейса "Белавиа" доставят в терминал Домодедово 12:18
В 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц - Сергунина 12:10
Памфилова попросила регионы помогать кандидатам при сборе подписей 11:55
В Оренбуржье трех девочек ударило током во время селфи на крыше вагона 11:53
В МИД РФ прибыл представитель посольства Японии 11:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 13:49
Рубрика: Власть

Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Петербурга

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин в понедельник, 26 июля, по ВКС провел совещание по вопросам развития петербургского транспортного узла. Президент отметил, что для этого региона вопросы развития транспорта в высшей степени важны. "Для людей, экономики, туристической инфраструктуры", - сказал он.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Стало известно, когда построят новую дорогу из Москвы в Екатеринбург

Президент напомнил, что сейчас привлекаются средства ФНБ, чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань. "И таким образом действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала", - отметил Путин.

В этой связи президент предложил подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города. "Автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье", - пояснил Путин.

Президент поинтересовался у губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о необходимости такого проекта. "Это старая бетонка, наподобие московской, она идет по территории Ленинградской области, и это бы расширило узкие места", - отметил глава города.

Он также напомнил, что идея второго кольца обсуждалась еще в 1990-х и 2000-х годах. "Но тогда не получилось - денег, наверное, не было и, может быть, воли той не было. Но сейчас это очень актуально как для Санкт-Петербурга, так и для Ленинградской области", - сказал Беглов.

Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Президент

Главное сегодня

Песков прокомментировал протест Токио по поводу поездки Мишустина на Курилы
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ
Какие законы вступили в силу в июле 2021 года
Как оформить наследство в условиях пандемии