Радзиховский: Отношения России с Азербайджаном достаточно благожелательные

Продолжим - как и планировалось - наши геополитические путешествия по республикам бывшего СССР.

Сегодня - Азербайджан.

Информационный повод - краткий рабочий визит президента Алиева в Москву, переговоры с Путиным. Коммюнике и пресс-конференции не было, только протокольная съемка и короткая открытая вступительная часть.

Впрочем, и из сжатой официальной части можно было узнать кое-что любопытное - например, что в России учатся 15 000 студентов из Азербайджана (любопытно было бы сравнить с советскими временами, но, к сожалению, такой информации не имею. Впрочем, одного московского студента мы знаем - как известно, И. Алиев окончил МГИМО и аспирантуру там же).

Отношения России с Азербайджаном ровные, достаточно благожелательные. Азербайджан - вполне независимая страна, в ЕАЭС не входит, но уж точно ни в коей мере не строит себя как "анти-Россию", эта мифологема их национальному самосознанию чужда, а пропаганда ее не разыгрывает.

Отношения России с Азербайджаном ровные, достаточно благожелательные

Между тем поддержание таких, вроде бы элементарно вменяемых отношений требует немалых усилий.

Армяно-азербайджанский конфликт стал - по крайней мере формально - той банановой кожурой, на которой поскользнулся СССР. В самом деле: Москва, очевидно, не решалась открыто поддержать какую-либо сторону (и, соответственно, осудить другую), все сводилось к "давайте жить дружно!".

Понятно, что эта равноудаленность вызывала равнораздраженность против Москвы и в Армении, и в Азербайджане. А главное - в целом эта патовая ситуация наглядно показывала всем республикам СССР, что грозное и всемогущее ЦК КПСС - СМ СССР со всеми своими спецслужбами все больше похоже на бумажного тигра. Пока все хорошо - все хорошо, но как только возник частный, но жгучий вызов - ответить-то на него просто нечем.

Конечно, Россия находится в более выгодной ситуации - сейчас от нее не ждут "решения проблемы", все понимают, что никакой Волшебной Геополитической Палочки у Москвы нет, да она, в отличие от времен СССР, и не должна, и не может ее иметь. Тем не менее не испортить отношения ни с одной из сторон - это требует и доброй воли, и "политической ловкости" от всех участников. О позиции Армении надеюсь еще поговорить, но Алиев проявляет себя умелым дипломатом.

Он сполна пиаровски и политически использовал свою победу в "маленькой победоносной войне" 2020-го, но сумел не зарываться - в конце концов Степанакерт и основная часть НКР остались армянскими, попыток их "освободить" Азербайджан не предпринимал. Этот стиль - уметь включать не только газ, но и тормоз, оставлять разные двери открытыми и сохранять по возможности отношения со всеми - вообще свойственен Алиеву.

Можно привести и другой пример: как известно, Азербайджан - ближайший союзник Турции, но вместе с тем он - одно из немногих мусульманских государств, которые сохраняют хорошие гуманитарные, мирные пиаровско-политические и обоюдовыгодные экономические связи с Израилем.

Политический успех был остро необходим Алиеву. Да, в Азербайджане - как уверяют аналитики - никакой реальной угрозы его абсолютной власти нет. В 2018-м он с привычным счетом (86%) в 4-й раз победил на президентских выборах, заняв место на очередной 7-летний срок. Кстати, первый вице-президент страны - его жена М. Алиева.

Как известно, Азербайджан - единственная страна СНГ, где президентом (с 2003) является сын и наследник бывшего президента Г. Алиева (возглавлял Азербайджан в 1969-1982 и 1993-2003). Сейчас, видимо, рано гадать, продолжит ли сын И. Алиева Гейдар Алиев-младший (1997 г.р.) эту династию. Что касается оппозиции, то она не представляет реальной политической силы.

Гейдар Алиев - сакральная фигура в Азербайджане. После его возвращения во власть прекратился хаос 1990-1993 гг., уровень жизни пошел вверх. Волна успеха подняла и Ильхама Алиева: в начале его правления экономика республики пережила взлет, которого не было никогда раньше.

Азербайджан, как известно, нефтяная страна, почти эталонная петрономика. Несколько цифр. В 2004-м экспорт нефти составлял 3 млрд долл., а в 2008-м - 46,4 млрд! В 2004-2008 гг. ВВП Азербайджана рос в среднем на 21% в год! Это был неслыханный, беспрецедентный успех, далеко обгонявший все остальные страны СНГ (например, в России за тот же период - тоже максимально удачный для нашей страны - рост был в среднем 7,1% в год).

При этом зависимость Азербайджана от нефти гораздо выше, чем, скажем, у России. Так, доля нефти и газа в экспорте колеблется около отметки 90%, около 30% ВВП (данные на 2014), а по оценкам МВФ в 2007 г. доля нефтегазового сектора в экономике составляла около 50%.

Зависимость Азербайджана от нефти гораздо выше, чем, скажем, у России

Это сулит блестящий успех - пока поднимается нефтяная волна. Это же ведет к большим проблемам, когда она - по неизбежному закону всего на свете - откатывается назад. После взрывного роста начала 2000-х ситуация резко изменилась. Так, если ВВП в 2008-м составлял по официальному обменному курсу 48,8 млрд долл., то в 2019-м - 48,1 млрд. Упали цены на нефть, упал и физический объем добычи: с 1 млн баррелей в сутки (2010) до 0,7 млн баррелей (2020).

Все знают - стране жизненно необходимы реформы, движение к несырьевой модели экономики. Как пишут эксперты, кое-что делается (например, развитие строительства). Но ясно и то, что популярных реформ не бывает, а положение страны далеко не то, что во время "нефтяной бури" начала нулевых...

В такой ситуации крупный политический успех был необходим президенту. Он его добился в Карабахе. Будет ли этот успех конвертирован в социально-экономическую перезагрузку?