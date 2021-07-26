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26.07.2021 18:00
Рубрика: Легковые авто

Разобрали Outlander: кроссовер не блеснул современными техническими решениями

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

"Клубный сервис" разобрал Mitsubishi Outlander с пробегом 160 км, купленный в конце 2020 года. Он не блеснул современными техническими решениями, но по-прежнему является лучшим выбором для определённой категории людей.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi
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К кузову претензий нет: сварен аккуратно, швы надёжно укрыты качественным герметизирующим составом, днище обработано антикором. Тем не менее, шов проёма пятой двери имеет неэстетичный внешний вид.

Антикор отсутствует в дверях, поэтому вальцовка остаётся неприкрытой. Следы коррозии обнаружены на сайлентблоках задних рычагов, болтовых соединениях стойки стабилизатора.

Outlander не отметился современными техническими решениями: в качестве шумо- и виброизолирующих материалов использованы войлок, пенопластовые вставки, поролон. На дверях по-прежнему имеется плёнка, поверх которой - не к двери - приклеен кусочек поролона.

Силовой агрегат представляет собой проверенную связку из двухлитрового "атмосферника" и вариатора, поэтому динамичная езда - не про этот Mitsubishi Outlander. Тем не менее, это отличное решение для тех, кто, по словам ведущего Ильи Свиридова, "познал дзен". И по-прежнему Outlander является хорошим выбором за цену чуть больше двух миллионов рублей, потому что это - автомобиль, а альтернативные китайские SUV, имея преимущества в виде больших экранов мультимедиа, цифровой приборной панели и различных активных систем, - "понты" и "практически полное отсутствие автомобиля".

#Mitsubishi