Блогера Гусейна Гасанова лишили прав

Известного Instagram-блогера Гусейна Гасанова лишили водительских прав, сообщает РИА Новости.

Такое решение в понедельник принял мировой судья московского района Раменки. Лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч рублей назначены за отказ от медосвидетельствования.

Ранее сообщалось, что в начале июля Гасанова за рулем Lamborghini Urus остановили полицейские. У них возникли подозрения, что водитель пьян. Блогер отказался от медосвидетельствования, за это на него составили административный протокол.