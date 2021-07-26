Госавтоинспекция Москвы выявила 1,5 тысячи нарушений с июня

Более полутора тысяч нарушений выявлено столичной Госавтоинспекцией с использованием скрытого контроля с середины июня, сообщает пресс-служба ведомства. В ходе скрытого патрулирования сотрудниками Госавтоинспекции было проверено более 4000 транспортных средств и пресечено 1646 административных правонарушений.

Из них 44 - управление автомобилем в состоянии опьянения, 31 случай движения по встречной полосе, 725 нарушений уровня тонировки стекол автомобиля, 257 случаев управления транспортным средством с нестандартными государственными регистрационными знаками или установленными с нарушением требований ГОСТа, 155 - проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, а также 18 фактов нарушения правил применения ремней безопасности.

Напомним, что скрытое патрулирование применяется уже около десяти лет. Сотрудники ДПС передвигаются по городу на машинах без специальной окраски. При выявлении нарушения, они сообщают об этом на ближайший пост или ближайшему экипажу, и уже сотрудники в форме и на машинах со спецокраской оформляют нарушение. Сотрудник, занимающийся скрытым контролем, предоставляет при этом все необходимые доказательства нарушения, если речь идет, например, о проезде на красный свет. Понятно, что доказательства опьянения водитель возит с собой.