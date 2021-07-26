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26.07.2021 12:34
Рубрика: Экономика

Оборот онлайн-чаевых вырос почти вдвое после отмены действия QR-кодов

Текст: Анастасия Алексеевских
В первую неделю после отмены действия QR-кодов для посещения московских кафе и ресторанов - с 19 по 25 июля 2021 года - оборот онлайн-чаевых в ресторанах Москвы вырос на 49% по сравнению с предыдущей неделей, когда ограничения еще действовали. Такие данные "РГ" предоставил платежный сервис CloudPayments. Эксперты наблюдают увеличение спроса россиян на офлайн-посещение точек питания и говорят о восстановлении трафика.

С середины июля в России начали вводить ограничительные меры в связи с третьей волной коронавируса. В частности, в Москве с 28 июня по 18 июля 2021 года вход в рестораны и кафе был доступен только по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от COVID-19, наличие к нему антител или отрицательный ПЦР-тест. Как ранее сообщал статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, выручка московских ресторанов без летних веранд за время действия системы QR-кодов упала на 60-85%.

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Как следует из данных CloudPayments, ситуация начала восстанавливаться.

"Количество транзакций увеличилось на 61%, что косвенно говорит о том, что посетителей в ресторанах стало значительно больше, - указали в пресс-службе CloudPayments. - При этом, стоит отметить, что в период действия QR-кодов гости были несколько щедрее на безналичные чаевые официантам: в исследуемый период средняя сумма онлайн-чаевых снизилась на 7% и составила 248 рублей, максимальная сумма онлайн-чаевых за одну транзакцию в первую неделю без QR-кодов составила 6 128 рублей, тогда как в предыдущую неделю максимальная сумма чаевых за одну транзакцию составила 10 760 рублей. Все операции были совершены через сервис CloudTips".

CloudPayments - это платежный сервис для интернет-магазинов, бизнеса, микрофинансовых организаций и благотворительных фондов, позволяющий принимать платежи онлайн банковской картой, Аpple Pay и Google Pay, а также в мессенджерах и социальных сетях. На данный момент компания работает с более 11 000 партнерами (клиентами). CloudPayments - часть группы компаний Тинькофф, которой принадлежит 95% сервиса. CloudTips - первый банковский сервис для безналичных чаевых, донатов и адресных пожертвований. CloudTips позволяет перечислять безналичные чаевые в любых сферах услуг, где они могут быть востребованы - например, курьерам, сборщикам заказов, таксистам, официантам, стримерам, музыкантам и артистам, а также проводить краудфандинг. Отправить перевод можно через Apple Pay, Google Pay или введя номер банковской карты.

"Мы очень рады отмене QR-кодов, - сообщили "РГ" в пресс-службе одной из сетей кофеен. - Тем более наши сотрудники в принципе осознанно подошли к вакцинации, и мы со спокойной душой можем работать и дарить гостям качественный и безопасный сервис. Мы привили 76% сотрудников нашей группы компаний. Трафик практически восстановился, так как гости скучали по атмосфере кофеен, летним встречам с друзьями и пр. И с радостью вернулись в стены любимых кофеен и ресторанов".

Впрочем, по словам экспертов, о полном восстановлении бизнеса ресторанов и кафе говорить пока рано, нужно время.

"После снятия ограничений почти всегда существует группа людей, которая "бежит" делать то, что было нельзя, - отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Егор Кривошея. - При этом, чем сильнее и продолжительнее ограничения, тем активнее эта группа людей. Вопрос восстановления бизнеса зависит от многих факторов, в том числе возможных будущих волн и ограничений. На данный момент можно ожидать, что в офлайн-ритейле будет некоторый рост. Особенно, учитывая сезон отпусков и более активного внутреннего туризма, когда в Москву приезжают туристы из регионов. Но, так как восстановление не может происходить из-за единоразовых всплесков активности, ритейлу, в том числе общепиту, важно озаботиться о более долгосрочной стратегии. Именно поэтому многие рестораны и кафе не закрывают и даже открывают новые возможности для работы в самых разных условиях. Это включает доставку, продажу еды навынос, продажу готовой еды и напитков и другие форматы, где не требуется продолжительное взаимодействие между людьми".

Официальные представители департамента торговли и услуг города Москвы воздержались от комментариев.

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