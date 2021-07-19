В Москве отменены обязательные QR-коды для заведений общепита

В заведениях общепита в Москве, включая фуд-корты в торговых центрах, с 19 июля отменена обязательная система QR-кодов. При этом и персонал, и посетители обязаны соблюдать соответствующие требования Роспотребнадзора.

По словам заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, у предпринимателей остается возможность организовать вход по уже отработанному алгоритму только для обладателей иммунного сертификата - вакцинированных, переболевших коронавирусом или сдавших ПЦР-тест. В таких заведениях можно находиться без масок и перчаток, у посетителей не обязательно проверять температуру при входе, а столики могут быть расставлены ближе, чем на 1,5 м.

"Если заведение работает по обычному формату, то список антикоронавирусных мер в таких местах больше. Соблюдение всех требований будем проверять", - цитирует ТАСС Немерюка.

Напомним, об отмене обязательных QR-кодов для посещения московских ресторанов на прошлой неделе сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19. Эту систему город был вынужден внедрить, чтобы сократить контакты между людьми в замкнутых помещениях, а также подтолкнуть поскорее сделать прививку тех, кто откладывал ее на потом.

По словам Собянина, за последний месяц в Москве удалось вакцинировать два миллиона человек. Мэр добавил, что москвичи стали очень ответственно относиться к выполнению мер санитарной защиты, люди понимают, что происходит в городе и адекватно реагируют.