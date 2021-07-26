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26.07.2021 12:59
Рубрика: Экономика

Президентские выплаты на детей в Подмосковье начнут выплачивать с 16 августа

Текст: Ирина Рыбникова

Единовременные выплаты на детей, о которых объявил президент РФ Владимир Путин, начнут выплачивать в Подмосковье с 16 августа. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев.

Фото: Ирина Геращенко/РИА Новости
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"Задача социального блока - объяснить, как подать заявление и в какие сроки поступят деньги", - сказал Воробьев, проводя совещание с областным кабинетом министров и главами муниципалитетов.

Напомним, на президентские выплаты могут претендовать родители детей от 6 до 18 лет. Заявления на начисление денег можно подать на портале госуслуг или обратившись в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.

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