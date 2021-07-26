Участок Сокольнической линии метро открыли раньше срока

Станции Сокольнической линии метро "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы" открыли для пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена на странице в Twitter.

"Досрочно открыты станции "Юго-Западная", "Университет" и "Воробьевы горы". Нет движения между "Университетом" и "Юго-Западной", - сообщает ведомство.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно о досрочном открытии участка красной ветки. Предполагалось, что движение поездов между станциями "Спортивная" и "Тропарево" Сокольнической линии будет приостановлено по 8 августа 2021 года. Это нужно для открытия в сентябре юго-западного участка БКЛ.