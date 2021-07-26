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26.07.2021 07:25
Рубрика: Власть

Мишустин пообещал Курилам беспрецедентные меры поддержки экономики

Текст: Владимир Кузьмин (о. Итуруп)
Правительство предлагает использовать для развития Курильских островов ряд беспрецедентных мер, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время посещения острова Итуруп. По возвращению из рабочей поездки по Дальнему Востоку и Сибири он намерен обсудить их с президентом.
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Председатель правительства России Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

На островах могут создать свободную таможенную территорию, чтобы производители завозили необходимое оборудование и товары.

Дальний Восток поделили на экономические провинции

"Подумаем над тем, чтобы освободить от обязанностей налогоплательщика практически все основные виды деятельности, не включая финансовую посредническую деятельность, производство подакцизных товаров и вылов ценных биоресурсов", - заявил Мишустин. Освобождение может коснуться НДС, имущественного налога, налогов на землю и на транспортные средства. "Конечно, здесь нужно сохранять пониженную ставку страховых взносов", - считает премьер.

Превращать острова в офшор правительство не намерено, уточнил он. Но в целом эти предложения, по мнению главы правительства, были бы хорошим решением для инвесторов, в том числе западных. "Для той же Японии, которая в случае заинтересованности сможет создать здесь рабочие места", - заметил председатель правительства.

Фото: Михаил Доронин/rosatom.ru
Как наладить отправку рыбы с Дальнего Востока по Севморпути

Рыбопромышленникам Дальнего Востока Михаил Мишустин пообещал проработать льготный режим для перевозки рыбы в центральную часть России. Предприниматели пожаловались на высокие тарифы в сезон.

Премьер сообщил, что подписал два постановления, которые в том числе предусматривают субсидии для РЖД на льготные тарифы при перевозке минтая. "Это пока решение текущей ситуации, но это позволить ускорить транспортную доставку и освободить соответствующие холодильные мощности, чтобы использовать их в путину", - сказал глава кабмина. А дальше правительство займется анализом формирования цен на рыбную продукцию на каждом этапе - от вылова до прилавка.

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