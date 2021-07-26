В Минэнерго опровергли нехватку топлива в Забайкалье после аварии

Проблем с топливом на Дальнем Востоке из-за аварии на участке Транссибирской магистрали не возникло. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на замглавы Минэнерго России Павла Сорокина.

Он отметил, что топливо на Дальний Восток поставляется в приоритетном порядке, при этом в регионе имеются достаточные запасы.

Авария на Транссибирской магистрали произошла 23 июля из-за паводков в Забайкальском крае. По последним данным, подтопленными остаются 16 жилых домов и 908 приусадебных участков, 12 низководных мостов, из которых три полностью разрушены, а также три участка муниципальных автодорог.

В воскресенье, 25 июля, РЖД восстановили первую нитку, пустив по ней и пассажирские, и грузовые составы, сейчас продолжают работу над второй ниткой.