В Забайкалье открылось движение пассажирских поездов по Транссибу

Движение пассажирских поездов по мосту на Транссибирской магистрали вновь открыто после паводков в Забайкалье, говорится в официальном Telegram-канале РЖД.

Указано, что первый пассажирский поезд пересек реку Ареда по первой нитке восстановленного моста в 17:54 по московскому времени. "Железнодорожное сообщение восстановлено за рекордные двое суток, но работы продолжатся до открытия второй нитки моста", - отмечается в сообщении.

Авария на Транссибирской магистрали произошла 23 июля из-за паводков в Забайкальском крае. По последним данным, подтопленными остаются 16 жилых домов и 908 приусадебных участков, 12 низководных мостов, из которых три полностью разрушены, а также три участка муниципальных автодорог.