Установлено первое пролетное строение разрушенного моста на Транссибе

В Забайкальском крае ускоренными темпами восстанавливают железнодорожный мост рядом с селом Нижняя Куэнга Сретенского района, обрушившийся 23 июля. Уже установлено первое из двух его пролетных строений.

"Перед этим выполнили все подготовительные работы, включая монтаж несущих конструкций и укрепление откосов искусственного сооружения бутовым камнем", - сообщили в Telegram-канале ОАО "Российские железные дороги".

Восстановление ведется круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия и постоянно возрастающий уровень воды. В работе задействованы 250 железнодорожников, пять противоразмывных и два восстановительных поезда, тяжелая землеустроительная техника, три экскаватора, два погрузчика, два автокрана, четыре бульдозера и пять автомобилей КамАЗ. Процессом руководит заместитель генерального директора РЖД Геннадий Верховых.

В то же время холдинг продолжает перевозить самолетами, автобусами и поездами пассажиров поездов, задержанных из-за аварии. Через закрытый участок переправили уже больше 2,5 тысячи человек. Еще 127 сегодня отправят в Хабаровск, откуда они смогут отправиться в пункты назначения. Около 1,4 тысячи пассажиров не захотели в ближайшее время продолжать поездки и им вернули деньги без удержания дополнительных сборов и плат.