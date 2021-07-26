Продажи льготных авиабилетов для семей стартуют к середине августа

Авиабилеты для семейных путешествий начнут продавать по льготным сниженным тарифам после завершения отбора авиакомпаний, рассказали "РГ" в Росавиации. Продажи стартуют к середине августа.

Продавать авиабилеты по сниженным тарифам семьям будут по постановлению правительства, которое вступило в силу. Специалисты говорят, что воспользоваться льготами смогут не менее 50 тысяч пассажиров. В 2021 году на субсидии предусмотрено 1,35 млрд рублей. Пока идет работа по отбору авиакомпаний. "Продажа билетов начнется сразу после заключения соглашений между Росавиацией и авиаперевозчиками", - указали в ведомстве.

Отбор авиакомпаний для получения субсидий Росавиация уже объявила. Прием заявок завершится 1 августа. Соглашения с авиакомпаниями будут заключены после рассмотрения заявок. На это уйдет около двух недель, технически процедуры должны уложиться в такие сроки, говорит руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров. Процесс может быть ускорен, но лучше, чтобы программа реализовывалась спокойно, качественно и была востребована, замечает эксперт.

Билеты со скидкой в зависимости от маршрута будут стоит от 4,6 тысячи рублей до 10,9 тысячи рублей. Государство субсидирует рейсы по 46 маршрутам. В перечень вошли города в разных частях страны, в том числе те, что особенно популярны у туристов. Это Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск. Другие города, полеты в которые также будут субсидировать, удалены от центра страны. Например, в перечень включены такие маршруты, как Благовещенск - Владивосток, Мурманск - Ростов-на-Дону, Ханты-Мансийск - Уфа, Самара - Иркутск.

Но рейсов в Москву и Санкт-Петербург в этом перечне нет. Также нет рейсов на южные курорты России, например в Сочи, Анапу или Симферополь. Пассажирские авиаперевозки по этим направлениям субсидируются по другим программам.

Воспользоваться льготным тарифом семьи смогут в том случае, если приобретут авиабилеты с единым бронированием на детей в возрасте до 18 лет и сопровождающих взрослых. При этом дети в возрасте до двух лет в сопровождении взрослых без отдельного места могут отправиться в путешествие бесплатно. Отдельное место может быть предоставлено за плату со скидкой в размере не менее 25% от специального тарифа.

Авиабилеты по специальным тарифам для семейных поездок будут стоить от 4,6 до 11 тысяч рублей на человека в зависимости от маршрута

Программа должна стимулировать развитие внутреннего туризма и поддержать авиаотрасль, говорят эксперты. Прежде всего, субсидируемые межрегиональные рейсы для семей позволят им путешествовать по стране, например, навестить родственников, воспользовавшись прямыми рейсами, отмечает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. Ранее зачастую из одного региона в другой приходилось лететь через Москву. Программа отчасти поможет поддержать внутренний туризм, в регионах есть привлекательные туристские и рекреационные ресурсы. Но, по ее словам, речь также идет о "сшивании" страны и повышении мобильности населения. Любая транспортная активность между регионами способствует развитию экономики. В этом плане программа работает на перспективу. По мере ее развития пассажиропоток будет расти, повысится загрузка рейсов, а это позволит снизить себестоимость рейсов и сделать их доступнее, отмечает эксперт.

В краткосрочной перспективе субсидии помогут авиакомпаниям поправить финансовое положение, любые средства сейчас станут хорошим подспорьем, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. При этом вряд ли авиакомпании станут повышать цены в преддверии запуска программы продаж льготных авиабилетов. "Как только на конкурентном рынке кто-то повышает цены, пассажиры уходят к другим компаниям", - поясняет он. Важно применять такие критерии отбора авиакомпаний, чтобы не создавалось рыночного перекоса, и все авиакомпании получили возможности равного доступа к программе, добавляет эксперт.

Развитие региональной маршрутной авиасети в России поддерживают и другими программами. Накануне первые рейсы запустила единая дальневосточная авиакомпания "Аврора". Уже выполнены полеты по маршрутам Хабаровск - Шахтерск, Южно-Сахалинск - Петропавловск-Камчатский. Также запланированы рейсы из Хабаровска в Ноглики, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Билет в одну сторону обойдется в 4,5-5,6 тысячи рублей. Перевозчик ориентирован на предоставление доступных перелетов между регионами Дальнего Востока и изначально получает субсидии от государства.

Спрос на перелеты между регионами Дальнего Востока низкий, так как большинство пассажиров не могут оплатить путешествия по рыночной цене, говорит Борисов. Субсидируя рейсы, государство расширяет возможности путешествовать для жителей Дальнего Востока и обеспечивает безубыточность авиакомпании. При этом издержки рассчитываются по каждому рейсу в отдельности. Где-то субсидия должна покрыть 30%, а где-то и 80% стоимости перелета, замечает эксперт.

Субсидируются также авиарейсы на Дальний Восток и обратно из разных городов для россиян в возрасте до 23 лет, граждан пенсионного возраста и инвалидов. Для тех же категорий граждан продаются льготные билеты в Симферополь, Калининград и обратно из различных городов России. Действует также программа субсидирования региональных авиаперевозок. В перечне более 300 маршрутов, соединяющих между собой самые различные регионы страны в обход Москвы. Авиакомпании получают субсидии за выполнение определенного количества рейсов.