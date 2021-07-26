В Уфе троих полицейских обвинили в сбыте наркотиков

Следователи предъявили обвинение начальнику и двоим оперуполномоченным одного из отделений отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Уфе в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном сбыте наркотических средств.

По версии следствия, в августе 2020 года обвиняемые задержали по подозрению в незаконном хранении наркотических средств жительницу Уфы. При этом оперуполномоченные знали, что задержанная не была к этому причастна.

Ее доставили в отдел полиции, запугали и заставили положить к себе в карман пакетик с наркотическим средством. Затем при личном досмотре в присутствии понятых этот пакетик у уфимки изъяли и на основании сфальсифицированных улик возбудили уголовное дело о незаконном хранении наркотических средств.

Преступный факт выявили сотрудники Управления ФСБ России по Республике Башкортостан. Обвиняемые не признали вину в совершенных преступлениях. По решению суда все фигуранты заключены под стражу. Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Уфе по аналогичному факту было возбуждено уголовное дело в отношении двух других оперуполномоченных отдела по контролю за оборотом наркотиков

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в отношении сотрудников и их руководителей назначена служебная проверка. По ее результатам будет принято решение об увольнении виновных и привлечении к установленной законом ответственности. Уголовные дела в отношении обеих потерпевших по фактам незаконного хранения наркотических средств прекращены.