Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в уклонении от налогов на 60 млн

Новости

На ледоколе "Красин" в Петербурге открылась интерактивная полярная станция 17:01
Чун Ка Лонг стал олимпийским чемпионом среди рапиристов 16:57
Собянин: В Москве число выявленных больных коронавирусом сократилось на 27% 16:48
Японцы стали олимпийскими чемпионами по настольному теннису в миксте 16:47
ФАС отложила до 25 августа рассмотрение дела о поисковой выдаче Яндекса 16:45
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний 16:40
Президент Туниса отправил в отставку министров обороны и юстиции 16:35
Филиппинская штангистка Диас победила на Олимпиаде в весе до 55 кг 16:21
Блогера Гусейна Гасанова лишили прав 16:19
"Олимпийское" граффити в центре Москвы не планируют закрашивать 16:07
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди 16:06
Российская саблистка Софья Великая допустила участие в Олимпиаде-2024 15:53
В Челябинске пациентка "скорой" на ходу выпрыгнула из машины 15:50
Певице МакSим стало лучше 15:47
Видео: Станислав Поздняков эмоционально отреагировал на победу дочери 15:47
На северо-западе Китая в ДТП погибли 13 человек 15:41
Минздрав: Сообщений о нежелательных реакциях на вакцины мало 15:33
Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки 15:30
В России будут развивать trade-in пылесосов и мобильных телефонов 15:19
Названы средние затраты на "социальную" газификацию 15:18
Роскомнадзор заблокировал сайт Навального 15:15
Федор Добронравов ответил на слухи вокруг его ухода из Театра Сатиры 15:09
Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом 15:01
Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро 14:58
Беглов: В Петербурге к 2024 году могут открыть шесть новых станций метро 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в уклонении от налогов на 60 млн

Текст: Дмитрий Машуков

Следственный комитет предъявил бизнесмену и бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идет о сумме, превышающей 60 млн рублей, сообщили сегодня в региональном главке СК.

Фото: Управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии
В Красноярске арестовали имущество бизнесмена Быкова на 50 млн рублей

По информации правоохранительных органов, в 2014-2017 годах Анатолий Быков в качестве физического лица заключил с двумя иностранными компаниями соглашения и договор об уступке ему права требования долга к трем организациям.

В 2017-2019 годах эти фирмы, расположенные в Красноярске, погасили часть долга перед Быковым - более 467 миллионов рублей. Однако бизнесмен не уплатил налог на доходы с этой суммы - более 60 млн.

Свою причастность к этому преступлению Быков отрицает.

В ближайшее время сыщики уведомят пострадавшую сторону, обвиняемого и его защитника об окончании предварительного расследования. Материалы дела будут переданы им для ознакомления.

Напомним, несколькими днями ранее СК предъявил Анатолию Быкову обвинение (в окончательной редакции) в совершении других преступлений - в частности, в подстрекательстве к покушению на убийство двух лиц по найму.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров