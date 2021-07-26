Бизнесмену Быкову предъявили обвинение в уклонении от налогов на 60 млн

Следственный комитет предъявил бизнесмену и бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Анатолию Быкову обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идет о сумме, превышающей 60 млн рублей, сообщили сегодня в региональном главке СК.

По информации правоохранительных органов, в 2014-2017 годах Анатолий Быков в качестве физического лица заключил с двумя иностранными компаниями соглашения и договор об уступке ему права требования долга к трем организациям.

В 2017-2019 годах эти фирмы, расположенные в Красноярске, погасили часть долга перед Быковым - более 467 миллионов рублей. Однако бизнесмен не уплатил налог на доходы с этой суммы - более 60 млн.

Свою причастность к этому преступлению Быков отрицает.

В ближайшее время сыщики уведомят пострадавшую сторону, обвиняемого и его защитника об окончании предварительного расследования. Материалы дела будут переданы им для ознакомления.

Напомним, несколькими днями ранее СК предъявил Анатолию Быкову обвинение (в окончательной редакции) в совершении других преступлений - в частности, в подстрекательстве к покушению на убийство двух лиц по найму.