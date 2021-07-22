СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову окончательное обвинение

Красноярскому предпринимателю, бывшему депутату Законодательного собрания региона Анатолию Быкову предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В уголовных делах, возбужденных в отношении Быкова, речь идет о нескольких преступлениях. На этот раз - о подстрекательстве к совершению убийства по найму, подстрекательстве к покушению на совершение убийства двух лиц по найму.

Как полагают сыщики, более 15 лет назад Анатолий Быков задумал убить 42-летнего бизнесмена из Красноярска. Осенью 2004 года обвиняемый дал своему знакомому указание совершить преступление. Тот согласился сделать это за 50 тысяч долларов.

Позже заказчик убийства решил расквитаться еще с одним человеком (38-летним бизнесменом) и дал тому же киллеру очередное задание. Попытка убийства провалилась. Преступник, стреляя из автомата Калашникова по автомобилю жертвы, промахнулся.

Другое покушение - с использованием пистолета ТТ - привело к смерти "заказанного" предпринимателя.

Быков свою причастность к преступлениям отрицает.

В ближайшее время органы следствия уведомят все стороны, имеющие отношение к уголовному делу, об окончании предварительного расследования и предоставят им материалы для ознакомления.

Напомним, ранее Анатолию Быкову также предъявлялись обвинения в руководстве преступным сообществом и уклонении от уплаты налогов на 70 миллионов рублей.