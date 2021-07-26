На Ставрополье арестовали двоих фигурантов дела о подготовке теракта

Суд в городе Ессентуки Ставропольского края арестовал двоих из восьми участников экстремистской религиозной организации, которые были задержаны 21 и 22 июля. Как сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда, они заключены под стражу на два месяца.

- Суд вынес решение по двум подозреваемым, еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время. По остальным задержанным материалы в суд пока не поступили, с ними работает следствие, - рассказали "РГ" в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ 21 и 22 июля задержали на Ставрополье восьмерых челнов запрещенной в России экстремистской организации. В этой же ячейке объединения состояли задержанные в апреле боевики, готовившие теракт в здании полиции Кисловодска. Тогда оперативники поймали 17 человек, связанных с финансированием терроризма, подготовкой теракта, распространением экстремистской литературы и другими противозаконными деяниями.