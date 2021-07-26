На Ставрополье арестовали двоих фигурантов дела о подготовке теракта

Новости

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом 15:01
Вышел первый трейлер сериала-ремейка "Дня мертвецов" Джорджа Ромеро 14:58
Беглов: В Петербурге к 2024 году могут открыть шесть новых станций метро 14:52
Дюков: Решение о будущем Карпина в сборной России примем в декабре 14:49
"Позор, безобразие": Виктор Сухоруков рассказал, почему ушел из театра 14:45
ЦБ: Банки не должны автоматически "подписывать" клиентов на открытие брокерских счетов 14:44
У продолжения "Декстера" появились трейлер и официальная дата премьеры 14:39
Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен куратором Росреестра 14:35
Карпин рассказал о будущем Дзюбы в сборной России 14:34
Ростуризм создал комиссию по контролю за качеством услуг в отелях 14:33
США и Ирак объявят о завершении американской миссии в стране 14:28
Умер скандальный американский комик-раввин Джеки Мейсон 14:22
В Москве появилось 100 светофоров с "белыми человечками" 14:21
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге 14:19
Путин поручил Беглову заняться улицами в Кронштадте 14:18
Путин рассказал о планах переноса порта из Петербурга 14:09
Джабаров оценил призыв экс-замминистра Украины к "освобождению" Донбасса 14:05
Японский дзюдоист Оно стал двукратным олимпийским чемпионом 14:00
Названо самое безопасное обезболивающее 13:49
Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Петербурга 13:49
В Екатеринбурге сел самолет с отказавшим автопилотом 13:45
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ 13:44
Песков: Запись обращения к Путину не может быть поводом для штрафа 13:38
В "Белавиа" рассказали о причинах экстренной посадки самолета в Домодедово 13:28
Госавтоинспекция Москвы выявила 1,5 тысячи нарушений с июня 13:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 14:11
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье арестовали двоих фигурантов дела о подготовке теракта

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Суд в городе Ессентуки Ставропольского края арестовал двоих из восьми участников экстремистской религиозной организации, которые были задержаны 21 и 22 июля. Как сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда, они заключены под стражу на два месяца.

В Волгограде осужден экстремист, не признающий Россию как государство

- Суд вынес решение по двум подозреваемым, еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время. По остальным задержанным материалы в суд пока не поступили, с ними работает следствие, - рассказали "РГ" в пресс-службе суда.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ 21 и 22 июля задержали на Ставрополье восьмерых челнов запрещенной в России экстремистской организации. В этой же ячейке объединения состояли задержанные в апреле боевики, готовившие теракт в здании полиции Кисловодска. Тогда оперативники поймали 17 человек, связанных с финансированием терроризма, подготовкой теракта, распространением экстремистской литературы и другими противозаконными деяниями.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге
Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров