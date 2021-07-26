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26.07.2021 11:35
Рубрика: Происшествия

В Поморье два человека пострадали во время драки на выставке

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)

Два человека получили травмы во время драки на выставке современного искусства в Архангельской области. Они обратились в учреждения здравоохранения региона: у одного из участников конфликта врачи зафиксировали ушиб, второй пострадал от применения перцового баллончика. Как рассказали "РГ" жители Кегострова, часть инсталляций выставки после инцидента была уничтожена.

Фото: youtube
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Напомним, 24 июля на острове Кего, который является частью Архангельска, подрались несколько художников и островитяне. Молодые мастера приехали на открытие выставки современного искусства "Коровник", которая была развернута ими в одном из заброшенных зданий Кегострова. Кстати, по замыслу создателей выставка должна была продемонстрировать самобытность народов Севера.

По свидетельству очевидцев, атмосфера начала накаляться еще на территории экспозиции, причем зачинщиками стала небольшая​ группа молодых людей с Кегострова.​ Драка началась уже на пристани перед отплытием теплохода - после девяти вечера. Отметим, что теплоход здесь единственный транспорт, автомобильного моста из центра Архангельска на Кегостров не существует. В качестве "оружия" были использованы перцовые баллончики. Досталось и речникам, которые отвечают за трап.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Поморью, сотрудники полиции проводят по данному факту проверочные мероприятия. Некоторые участники конфликта в настоящее время уже установлены, но от написания заявлений в органы внутренних дел они отказались.

Местные жители отмечают также, что открытие выставки современного искусства для острова Кего, где нет даже клуба, - очень большое событие. Большинство островитян отнеслись к молодым художникам доброжелательно и с интересом, хотя изображения на стенах заброшенного здания пришлись по душе не всем.

"Нужно было не с кулаками на ребят кидаться, а обсуждать с художниками то, что они с таким трудом сделали. Более того, создание арт-пространства на Кегострове - очень хорошая идея", - сообщила "РГ" жительница острова, попросившая не называть свою фамилию. "Дома на острове в основном деревянные, периодически случаются пожары и все мы очень боимся, что с нами что-нибудь случится", - сказала она.

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