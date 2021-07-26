В Поморье два человека пострадали во время драки на выставке

Два человека получили травмы во время драки на выставке современного искусства в Архангельской области. Они обратились в учреждения здравоохранения региона: у одного из участников конфликта врачи зафиксировали ушиб, второй пострадал от применения перцового баллончика. Как рассказали "РГ" жители Кегострова, часть инсталляций выставки после инцидента была уничтожена.

Напомним, 24 июля на острове Кего, который является частью Архангельска, подрались несколько художников и островитяне. Молодые мастера приехали на открытие выставки современного искусства "Коровник", которая была развернута ими в одном из заброшенных зданий Кегострова. Кстати, по замыслу создателей выставка должна была продемонстрировать самобытность народов Севера.

По свидетельству очевидцев, атмосфера начала накаляться еще на территории экспозиции, причем зачинщиками стала небольшая​ группа молодых людей с Кегострова.​ Драка началась уже на пристани перед отплытием теплохода - после девяти вечера. Отметим, что теплоход здесь единственный транспорт, автомобильного моста из центра Архангельска на Кегостров не существует. В качестве "оружия" были использованы перцовые баллончики. Досталось и речникам, которые отвечают за трап.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Поморью, сотрудники полиции проводят по данному факту проверочные мероприятия. Некоторые участники конфликта в настоящее время уже установлены, но от написания заявлений в органы внутренних дел они отказались.

Местные жители отмечают также, что открытие выставки современного искусства для острова Кего, где нет даже клуба, - очень большое событие. Большинство островитян отнеслись к молодым художникам доброжелательно и с интересом, хотя изображения на стенах заброшенного здания пришлись по душе не всем.

"Нужно было не с кулаками на ребят кидаться, а обсуждать с художниками то, что они с таким трудом сделали. Более того, создание арт-пространства на Кегострове - очень хорошая идея", - сообщила "РГ" жительница острова, попросившая не называть свою фамилию. "Дома на острове в основном деревянные, периодически случаются пожары и все мы очень боимся, что с нами что-нибудь случится", - сказала она.