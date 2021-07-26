Президент предложил построить новую кольцевую дорогу вокруг Петербурга

Владимир Путин предложил подумать о создании новой кольцевой дороги вокруг Санкт-Петербурга по аналогу с ЦКАД в Подмосковье. По мнению президента, проект будет востребован для такой крупной агломерации, как город и Ленобласть.

В понедельник Путин провел совещание по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла. Президент обратил внимание, что в городе и его окрестностях проживают более 7 миллионов человек. "Вопросы развития транспорта в высшей степени важны. Они важны для людей, для экономики, для туристической инфраструктуры", - отметил Путин. Ряд значимых для города и области проектов в этой отрасли уже реализован, подчеркнул он. Так, построена кольцевая дорога, Северо-западный скоростной диаметр, развязки. "В общем и целом ситуацию кардинальным образом поменяли", - считает Путин.

Президент напомнил о масштабном федеральном проекте, который напрямую скажется на развитии транспортной инфраструктуры города и области. "Мы сейчас привлекаем средства ФНБ, для того чтобы продлить дорогу от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала", - отметил Путин и предложил в этой связи подумать о том, чтобы создать "автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье". "Думаю, что для такой крупной агломерации, как и Петербург, и Ленинградская область, это будет, безусловно, востребовано", - уверен президент.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что такой проект действительно востребован и констатировал, что на КАД уже создаются пробки в ряде направлений. Губернатор напомнил, что еще в 2000-е годы думали об этом, когда говорили об общей кольцевой автодороге с Ленинградской областью. "Но тогда не получилось - денег, наверное, не было и, может быть, воли той не было. Но сейчас это очень актуально как для Санкт-Петербурга, так и для Ленинградской области", - сказал он.

В ходе совещания Путин также предложил обсудить планы переноса порта из Санкт-Петербурга. "Знаю, что есть планы переноса портовых сооружений и использования этих площадок для городского строительства", - заметил он.

Еще одной темой разговора стало обновление общественного транспорта города и области. "Здесь, конечно, нужно подумать о реализации таких проектов, которые улучшали бы и дальше экологическую ситуацию в регионе, она здесь непростая", - сказал Путин.

Санкт-Петербург рассчитывает на поддержку федерального центра в финансировании транспортных проектов, заявил Александр Беглов. "Мы не ходим с протянутой рукой, но хотели бы получить соответствующие кредиты и финансирование, естественно, потом расплатиться за это", - сказал он. Так, город рассчитывает привлечь инфраструктурный кредит на 22,9 миллиарда рублей на обновление наземного транспорта. "Первый проект - это трамвай "Чижик" на выделенной полосе. Он заслужил хорошую оценку жителей нашего города, соединил Красногвардейский район со станцией метро "Ладожская". Можно сказать, это скоростное открытое метро", - рассказал Беглов. По его словам, к 2024 году планируется приобрести 326 новых трамваев, 349 троллейбусов.

Кроме того, в 2024 году в Петербурге планируется открыть шесть станций метро. Беглов добавил, что также есть возможность открыть одну станцию метро в городе Кудрово в Ленинградской области, на территории, которая граничит с Петербургом. Он отметил, что необходимый объем финансирования - 31 миллиард рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что власти региона видят "Кудрово" не только как станцию метрополитена, но и как транспортно-перегрузочный узел, куда вошел бы автобусный вокзал междугородного класса. "Мы бы вынесли эту нагрузку из центра Петербурга с того же Обводного канала. Это строительство депо "Правобережное", и мы уже зарезервировали 120 гектаров на нашей территории", - сказал Дрозденко.

Беглов в своем докладе упомянул обеспечение транспортной доступности Кронштадта, где создается исторический культурный центр. "Там улицами надо заняться, в Кронштадте", - отреагировал Путин. "Улицы, да", - согласился Беглов. Губернатор добавил, что в Кронштадте в соответствии с поручением Путина реализуется масштабный проект "Остров фортов", началась реконструкция исторических фортов "Кроншлот", "Петр I" и "Александр I".

Президент поручил губернатору Санкт-Петербурга заняться улицами в Кронштадте

Среди важных транспортных проектов президент также отметил улучшение аэропорта Пулково. "Уже готовится второй этап его модернизации. В результате пропускная способность аэропорта превысит 30 миллионов человек в год", - подчеркнул он. А Беглов отметил, что строительство второго терминала аэропорта Пулково к 2025 году сделает его одним из крупнейших в Европе.

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Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди

Президент Владимир Путин подписал указ о том, что дети-инвалиды и их сопровождающие должны будут обслуживаться вне очереди в магазинах, кафе, социальных и других учреждениях. Документом вносятся изменения в указ от 2 октября 1992 года о мерах господдержки инвалидов. Там говорилось, что вне очереди на предприятиях торговли и общественного питания, в ЖКХ, учреждениях здравоохранения, образования и культуры и в других организациях обслуживаются инвалиды I и II групп. Теперь к этим категориям отнесены также дети-инвалиды и лица, их сопровождающие.