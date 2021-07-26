СК взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге

Руководство Главного следственного управления СК по Петербургу взяло на контроль дело об убийстве жены и сына адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова, сообщили в ведомстве.

Напомним, тела погибших обнаружили накануне вечером в квартире на улице Бутлерова. 84-летняя женщина и 56-летний мужчина погибли от множественных колото-резанных ранений. Какие удары оказались смертельными, предстоит выяснить судмедэкспертам, но известно, что ранения нанесены в голову, шею, туловище.

Тела находились в квартире около двух недель. Их обнаружила дочь адмирала, которая пришла в родительскую квартиру после настойчивых жалоб соседей на неприятный запах.

Сейчас следователи устанавливают, кто и по каким причинам мог расправиться с семьей адмирала.