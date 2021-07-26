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26.07.2021 10:47
Рубрика: Происшествия

СК взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Руководство Главного следственного управления СК по Петербургу взяло на контроль дело об убийстве жены и сына адмирала ВМФ в отставке Леонида Лобанова, сообщили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба СК
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Напомним, тела погибших обнаружили накануне вечером в квартире на улице Бутлерова. 84-летняя женщина и 56-летний мужчина погибли от множественных колото-резанных ранений. Какие удары оказались смертельными, предстоит выяснить судмедэкспертам, но известно, что ранения нанесены в голову, шею, туловище.

Тела находились в квартире около двух недель. Их обнаружила дочь адмирала, которая пришла в родительскую квартиру после настойчивых жалоб соседей на неприятный запах.

Сейчас следователи устанавливают, кто и по каким причинам мог расправиться с семьей адмирала.

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