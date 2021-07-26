В Калининграде построят киногород

На XVII Международном кинофестивале "Балтийские дебюты" в рамках деловой программы состоялся круглый стол "Место Балтики в системе российского кинематографа - опыт, достижения, планы". Модератором мероприятия выступила обозреватель "РГ" Сусанна Альперина.

В работе круглого стола приняли участие спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой (дистанционно; он принимал участие в кинофестивале, но, к сожалению, не смог остаться на мероприятие), министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, председатель конкурсного жюри XVII Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", киновед, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, продюсер, исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм" Антон Малышев, заслуженный работник культуры РФ, генеральный директор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев, руководитель направления экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко (дистанционно), режиссер фильма "Человек из Подольска" Семен Серзин, актер Милош Бикович (дистанционно), продюсер Максим Дашкин, представители правительства Калининградской области, СМИ Калининграда, Светлогорска и др.

По словам модератора мероприятия Сусанны Альпериной, "хорошая деловая программа с участием авторитетных спикеров и постановкой векторных тем - это отличительный знак хорошего, профессионального кинофестиваля". На круглом столе были озвучены важные для киноиндустрии новости. Начали с того, что знаменитый актер Жерар Депардье и его команда в скором времени начинают снимать в Калининградской области фильм о легендарной эскадрилье "Нормандия-Неман".

Андрей Викторович Ермак: "Проект действительно интересный, так как это очень серьезная часть истории Калининградской области. В свое время мы поддержали съемки документального фильма об этом соединении. Около десяти мест в Калининграде связаны с этой яркой и интересной темой. Когда наши французские коллеги приступят к съемкам - пока неизвестно, но то, что мы поддержим эту инициативу - обязательно".

Кроме этого, министр по культуре и туризму Калининградской области рассказал о том, что в Калининграде будет создан специальный киногород, где можно будет осуществлять профессиональные киносъемки и не только. Предполагается создать некую инфраструктуру для тех, кто приедет в Калининград и область снимать кино. Это будет место, где можно жить и работать, обеспеченное всем необходимым для продуктивного творческого процесса.

Малышев поднял вопрос о наличии технической базы в регионах, необходимой для съемок групп, которые приезжают из других городов и стран, а также - о важности готовить профессиональные кадры. Он рассказал о возможности создания филиала ВГИКа в Калининграде. Например, такой филиал скоро будет открыт в Узбекистане, где начнут учебный процесс уже с начала сентября этого года. Когда приезжают снимать в определенный регион, всегда хорошо, если среди местного населения есть профессионально обученные специалисты, которые могут помочь в процессе создания фильма, в съемочном процессе. Малышев также заметил: "Киношной базы в Калининграде пока не заложили, хотя это было бы очень логично. На мой взгляд, этот вопрос нужно ставить на государственном уровне".

Евгения Данильченко рассказала о том, как происходят дела с рибейтами (система возврата денежных средств за съемки) на территории страны. Она пояснила, как работает федеральная программа рибейтов, озвучила сумму, выделенную на пробный период. Данильченко поделилась и важными исследовательскими данными и новостями. В частности, РЭЦ готовит "каталог локаций" для международных партнеров - где и как будет можно снимать на территории России. Не все знают, что среди тех, кто заинтересован в съемках на территории нашей страны, лидируют представители Болливуда - индийского кинематографа. В частности, они проявляют интерес и к Калининградской области.

Данильченко подчеркнула, что поддерживает мысль о том, что для регионов создавать кадровые резервы отрасли очень важно: "Этот момент может стать важным подспорьем для того, чтобы зарубежные партнеры знали, что можно приехать и сэкономить на перевозе сотрудников, которых по факту должен предоставлять тот регион, который приглашает кинопроизводство для съемки. Необходимо объединять ресурсы и возможности, которые сейчас создаются на федеральном и региональном уровнях. Калининград является очень продвинутым регионом. Здесь давно и на постоянной пролонгированной основе ведутся выдачи рибейтов. Программа существует давно, она уже опробована, модернизируется и за это большое спасибо коллегам".

Антон Малышев также поддержал эту мысль. Глава фонда "Кинопрайм" рассказал о том, что ими уже поддержано порядка 55 проектов, и они очень заинтересованы в том, чтобы фильмы и сериалы снимались в разных местах на территории нашей страны. Что касается программы рибейтов, он подчеркнул: "Несмотря на то, что пионером программы рибейтов стала калининградская команда, уже началась конкуренция" . Малышев проанализировал опыт Латвии и Литвы по части рибейтов и предоставления выгодных условий для съемок. Зашла речь и о сериале "Чернобыль" HBO, который, как известно, снимался в Вильнюсе.

Кирилл Разлогов поделился опытом, накопленным за годы поездок на фестивали. Он подчеркнул уникальность Калининградской области: "Калининград никогда не потеряется в этом большом пространстве экранной жизни". Разлогов также рассказал о том, что нужно каждому региону для того, чтобы он мог называться, образно говоря, местным Голливудом. Именно сейчас подобие знаменитой площадки хотят выстроить в разных локациях. Под такой "постройкой", конечно же, подразумевается прежде всего создание инфраструктуры, условий для того, чтобы этот регион оказался на экранах, в кинофильмах и привлекал людей, а также был интересен туристам. Так сейчас происходит с большим количеством кинофильмов в нашей стране и за рубежом.

Владимир Малышев добавил: "Если создавать Балтийский Голливуд, то в принципе здесь имеется все - своеобразная природа, уникальные ландшафты, европейская и советская архитектура, но на данный момент здесь отсутствует техническая база. А еще хорошо бы все исторические зоны - ландшафты обособить, то есть сделать их неприкасаемыми".

Алексей Рязанцев - один из самых крупнейших кинопрокатчиков в стране - говорил о том, что коронавирус обнажил многие вещи, которые ранее не учитывались: "Мы все поняли, как это важно создавать условия… При закрытом туристическом потоке за рубеж все рванули в родную страну, и люди начали открывать для себя заново многие места. Таких природных, погодных и ландшафтных условий нет ни в одной стране мира. В то же время как продюсер и прокатчик могу сказать о проблемах: у нас очень сильно отстает инфраструктура от возможностей производителя, который мог бы делать все необходимое, не выезжая из страны". Рязанцев говорил и о том, насколько интересна тема стран Скандинавии и Балтики в кино, анализировал, почему современные молодые зрители отдают предпочтение кино американскому и что стоит сделать, чтобы поменять ситуацию в сторону кинематографа других стран.

Имя Семена Серзина сейчас на слуху в том числе в связи с фильмом "Человек из Подольска", который покажут на "Балтийских дебютах" - он снял его как режиссер. А как актер сыграл главную роль в картине "Петровы в гриппе", которая была одной из тех, что представляла нашу страну на Каннском кинофестивале. Актер признался, что будучи участником такого мероприятия, как круглый стол в рамках фестиваля, открыл для себя много нового. И на примере героя фильма "Человек из Подольска" показал, как важно не только стремиться в столицу, но и знать места, в которых живешь.

Продюсер Максим Дашкин поделился опытом, как работать со странами Балтики с направленностью на международные фестивали. Он отметил, что через это направление иногда легче выйти на международных партнеров и создавать с ними проекты в копродукции нескольких стран. Дашкин рассказал о деловой программе кинофестиваля "Темные ночи" (киносмотр класса А) в Таллине, и как участие в ней помогло ему для создания новых проектов.

Теймур Джафаров и Милош Бикович рассказывали о фильмах и сериалах, которые они снимают в Калининградской области. Тема важная, потому что количество таких проектов не просто возрастает (Андрей Ермак сказал, что сейчас уже на ближайшее будущее есть более 25 заявок), но и эти кинофильмы завоевывают призы на международном уровне. Так, сериал "Коса", снятый на Куршской косе, недавно получил приз на кинофестивале в Нью-Йорке (об этом писала "РГ"). Теймур Джаваров рассказывал о сериале "В клетке", второй сезон которого сейчас снимается в Калининграде и области. А Милош Бикович недавно работает как продюсер и как исполнитель одной из ролей в фильме Сони Карпуниной "Хочу замуж". Этот проект только предстоит увидеть зрителям, а он - в Калининграде. Кроме того, Бикович рассказал о том, что хотел бы сделать совместный проект, в котором участвовали бы Сербия и Калининград. А пока как глава Союза кинематографистов Сербии он делает все, чтобы перенять опыт Калининградской области по части кинопроизводства.