В Ленобласти арестовали подельниц наркодиллера, обстрелявшего полицейских

Волховский районный суд Ленинградской области отправил под стражу двух девушек, которых подозревают в незаконном производстве наркотиков. Девушек нашли в нарколаборатории при задержании ее руководителя, сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

Напомним, нарколабораторию в деревне Баландино бойцы спецподразделения "Гром" вместе с сотрудниками полиции брали штурмом накануне. Привлечение силовой поддержки оказалось оправданным - мужчина открыл по полицейским огонь из автомата.

Чтобы пресечь его действия, мужчине выстрелили в ногу. Тогда и удалось его задержать. Быстро стало ясно, почему мужчина оказывал столь рьяное сопротивление. Оказалось, что еще в 2011 году он сбежал из колонии, находился в розыске и жил по чужим документам. Сейчас мужчина находится в больнице, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В самой лаборатории оперативники обнаружили 10 килограммов готовых наркотиков и 150 канистр с компонентами для приготовления запрещенных веществ.