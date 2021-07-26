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26.07.2021 09:45
Рубрика: Происшествия

Количество жертв ДТП под Астраханью увеличилось до пяти человек

Текст: Руслан Мельников

В Астраханской области в результате ДТП на федеральной трассе Р22 "Каспий" возле села Копановка погибли пять человек, находившиеся в автомобиле Kia Sportage. Эти уточненные данные сообщили в региональном управлении МВД.

В Мордовии три человека погибли и четыре пострадали в ДТП

"В салоне иномарки находились пять человек. Предварительно установлено, что это семья из Астрахани - мужчина 1974 года рождения, его жена 1984 года рождения, а также их дети - 18-летняя дочь и двое сыновей 2003 и 2011 годов рождения", - отметили в ведомстве. Все они погибли от полученных травм.

Иномарка выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком КамАЗ. Отброшенный в кювет легковой автомобиль загорелся.

Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства случившегося. Ранее сообщалось о четырех жертвах ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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