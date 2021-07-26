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26.07.2021 12:18
Рубрика: Происшествия

В Югре проверят инцидент с сельчанами, мешавшими медикам забрать пациента

Текст: Екатерина Призова

Полиция Югры проверит обстоятельства инцидента в селе Селиярово, где около месяца назад произошел конфликт между местными жителями и прилетевшими за пациентом медиками.

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Напомним, в начале июля вертолет санитарной авиации прибыл в отдаленный населенный пункт, чтобы взять на борт пациента с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19. Местные жители встретили "вертушку" недоброжелательно: стали прогонять врачей и обвинять их в том, что они "завозят вирус в тайгу". Медики из опасения, что работающие лопасти вертолета могут травмировать подошедшего близко к площадке мужчину, не стали вступать в дискуссию, а пациента забрали с другой площадки - в десяти минутах лёта.

Пациента вовремя госпитализировали в окружной клинической больнице. Там его вылечили, и 20 июля он был выписан.

"Жителя села, который агрессивно себя вел, доставляли в отдел полиции, опросили и отпустили", - сообщили РИА Новости в главке МВД по ХМАО.

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