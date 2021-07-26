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26.07.2021 14:15
Рубрика: Экономика

Российские банки получили рекордную прибыль

Текст: Роман Маркелов
Российские банки за I полугодие 2021 года получили рекордную в истории чистую прибыль - почти 1,2 трлн рублей, говорится в опубликованном докладе Банка России о развитии банковского сектора. Одновременно в ЦБ обеспокоены быстрым ростом потребительского кредитования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, в I квартале 2021 года прибыль сектора составила 578 млрд рублей, во II квартале - 621 млрд рублей. Такие показатели были достигнуты в основном благодаря росту бизнеса и меньшим расходам на резервы под кредитные потери, уточняют в ЦБ.

Фото: iStock
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При этом за весь 2020 год чистая прибыль российских банков достигла отметки 1,6 трлн рублей (в I полугодии 2020 года - только 630 млрд рублей, в два раза меньше, чем в январе-июне 2021 года). В 2019 году годовая прибыль российского банковского сектора составила 1,715 трлн рублей. Банк России прогнозирует, что по итогам всего 2021 года российские банки должны заработать 2 трлн рублей (если не будет неожиданных экономических шоков).

По данным регулятора, во II квартале 2021 года прибыльными были 72% российских банков. К концу июня, как говорится в докладе о развитии банковского сектора, в России работал 341 банк.

В России также продолжает расти розничное кредитование. Портфель розничных кредитов банков в июне увеличился на 2,5% после 2,2% в марте-мае, отмечают в Банке России. "Быстрее росла ипотека, вероятно, из-за стремления людей успеть взять кредит до изменения условий по основной льготной программе с 1 июля. Корпоративное кредитование, напротив, замедлилось до 0,4% после 1,1% в мае, что соответствует среднему уровню 2019 года", - сообщили в ЦБ.

При этом ЦБ фиксирует признаки перегрева в сегменте потребительского кредитования и в ближайшее время примет в связи с этим дополнительные меры. Об этом заявляла на пресс-конференции в пятницу глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, многие заемщики сейчас стараются успеть взять кредит по более низким ставкам, поскольку ставки по кредитам будут расти на фоне повышения ключевой ставки. При этом с 1 июля Банк России уже повысил надбавки к коэффициентам риска, которые используются при расчете нормативов достаточности капитала банка. Это означает, что банкам должно стать менее выгодно выдавать потребительские кредиты гражданам с высокой долговой нагрузкой.

По словам директора департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александра Данилова, в дальнейшем для охлаждения сегмента потребкредитования речь может идти и о надбавках, и о возможных ограничениях на выдачу необеспеченных кредитов. Данилов подчеркнул, что темпы роста потребкредитования очень высоки по сравнению с ростом номинальных доходов граждан. "Если в систему не приходят новые заемщики, а по опросам мы видим, что такого нет, то частично это рост долговой нагрузки у существующих заемщиков", - сказал Данилов.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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