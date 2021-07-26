Совфед подключится к созданию "санитарного щита" в России

Совет Федерации примет самое активное участие в реализации проекта "санитарного щита" в России, заявила заместитель председателя палаты Галина Карелова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству создать "санитарный щит", который поможет эффективно предупреждать и оперативно реагировать на возникающие биологические и эпидемиологические вызовы, а также обеспечит эффективный контроль за всеми объектами и факторами окружающей среды. Также будет внедрена информационная система анализа эпидемиологической ситуации на основе искусственного интеллекта.

"С самого начала пандемии в нашей стране был взят курс на реализацию стратегии опережающего реагирования. Принимались адекватные и своевременные меры по санитарной охране территорий, введению ограничительных мероприятий, разработке тест-систем, проведению лабораторных исследований на COVID-19 и многое другое", - приводит слова Кареловой пресс-служба Совфеда.

По мнению вице-спикера, степень подготовки к эпидемическим шокам у России одна из самых высоких, но уровень угроз здоровью в современном мире продолжает расти и неизбежно формирует запрос на принятие превентивных мер в борьбе с инфекционными заболеваниями.

"Решение поставленной задачи предполагает подготовку медицинских кадров, разработку образовательных программ в системе здравоохранения и развитие национальной лабораторной сети. На основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца", - добавила законодатель.