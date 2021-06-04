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Общество
04.06.2021 10:42
Текст: Ирина Алпатова

Попова: Россия готовит "санитарный щит" для защиты от пандемий

В России разрабатывается концепция "санитарного щита" - набора инструментов для противостояния пандемиям, рассказала глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова на сессии в рамках ПМЭФ-2021.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
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Школа эпидемиологии в России очень сильная, но масштабы пандемии коронавируса никто предугадать не мог. В результате в мире невероятное количество погибших - счет идет на миллионы, констатировала глава ведомства. И это только зарегистрированные случаи.

"Важнейшей проблемой стали новые условия коммуникации, когда сказанное одним услышат миллионы и миллиарды. К этому ни одно государство не оказалось готово", - сказала Попова.

Решение всех этих задач закладывается в проект "санитарного щита", работа над которым ведется по поручению президента России Владимира Путина.

При этом главный лозунг - "эпидемия без локдаунов". Государство должно обеспечить нормальное функционирование общества и экономики при условии соблюдения определенных правил.

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