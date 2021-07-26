Новости

Пассажирские авиаперевозки в первом полугодии выросли на 60% 18:34
Для поездок в Намибию россиянам виза больше не нужна 18:23
В ЦБ направлены новые предложения по тестам для неопытных инвесторов 17:52
В Москве откроют еще 119 пунктов выдачи "коробок здоровья" для пенсионеров 17:50
Российский тхэквондист, выигравший "золото", провел турнир с травмой 17:44
В "Ленком Марка Захарова" можно будет попасть только по OR-коду 17:33
Карпин озвучил обновленный тренерский штаб сборной России 17:28
Под Воронежем завели дело о фальшивой вакцинации 17:08
Чун Ка Лонг стал олимпийским чемпионом среди рапиристов 16:57
Собянин: В Москве число выявленных больных коронавирусом сократилось на 27% 16:48
Японцы стали олимпийскими чемпионами по настольному теннису в миксте 16:47
ФАС отложила до 25 августа рассмотрение дела о поисковой выдаче Яндекса 16:45
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний 16:40
Президент Туниса отправил в отставку министров обороны и юстиции 16:35
Филиппинская штангистка Диас победила на Олимпиаде в весе до 55 кг 16:21
Блогера Гусейна Гасанова лишили прав 16:19
"Олимпийское" граффити в центре Москвы не планируют закрашивать 16:07
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди 16:06
Российская саблистка Софья Великая допустила участие в Олимпиаде-2024 15:53
В Челябинске пациентка "скорой" на ходу выпрыгнула из машины 15:50
Певице МакSим стало лучше 15:47
Видео: Станислав Поздняков эмоционально отреагировал на победу дочери 15:47
На северо-западе Китая в ДТП погибли 13 человек 15:41
Минздрав: Сообщений о нежелательных реакциях на вакцины мало 15:33
Вышел первый трейлер сериала про куклу-маньяка Чаки 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 17:52
Рубрика: Экономика

В ЦБ направлены новые предложения по тестам для неопытных инвесторов

Текст: Анастасия Алексеевских

Саморегулируемые организации НАУФОР и НФА направили в Банк России новые правила тестирования неквалифицированных инвесторов, поправки вносятся в Базовый стандарт защиты прав инвесторов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Во что инвестировать в пандемию

По его словам, ранее финансовые инструменты, по которым предполагалось проводить тестирование, делились на 7 групп, теперь - на 11. Список расширен 4 новыми группами: иностранные облигации, зарубежные акции и ETF, а также российские акции, не включенные в котировальный список.

"11 финансовых инструментов - исчерпывающий, закрытый перечень, - указал президент НАУФОР. - Как и прежде, каждая группа финансовых инструментов предполагает 3 вопроса по самооценке для выявления опыта инвестора. Вторая группа вопросов - на знание финансового инструмента. Количество ответов на каждый из 4 вопросов на знания будет не менее 4 и они будут ротироваться и будут неизвестны заранее".

Как ранее сообщала "РГ", неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты.

Предположительно новые положения стандарта вступят в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений в отношении ETF, требующих проведения тестирования (с учетом планируемого вступления в силу изменений регулирования допуска "новых" ETF к организованным торгам предполагается, что данные положения вступят в силу с 1 апреля 2022 года).

"На площадке НФА проведена значительная по объему и содержанию работа, достигнут компромисс между различными позициями и мнениями и сформировано максимально сбалансированное регулирование. Надеемся, что результат этой работы даст возможность проверить свои силы всем, кто хочет заниматься инвестированием, и убережет их от ненужных потерь", - заявил президент СРО НФА Василий Заблоцкий.

Экономика Финансы Инвестиции

Главное сегодня

Песков объяснил меры предосторожности в отношении Путина из-за COVID-19
Дети-инвалиды должны будут обслуживаться вне очереди
Венгрия откроет границы для привитых россиян
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве семьи адмирала в Петербурге
Турция не планирует вводить ограничения для туристов из РФ
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов