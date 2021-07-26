В ЦБ направлены новые предложения по тестам для неопытных инвесторов

Саморегулируемые организации НАУФОР и НФА направили в Банк России новые правила тестирования неквалифицированных инвесторов, поправки вносятся в Базовый стандарт защиты прав инвесторов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

По его словам, ранее финансовые инструменты, по которым предполагалось проводить тестирование, делились на 7 групп, теперь - на 11. Список расширен 4 новыми группами: иностранные облигации, зарубежные акции и ETF, а также российские акции, не включенные в котировальный список.

"11 финансовых инструментов - исчерпывающий, закрытый перечень, - указал президент НАУФОР. - Как и прежде, каждая группа финансовых инструментов предполагает 3 вопроса по самооценке для выявления опыта инвестора. Вторая группа вопросов - на знание финансового инструмента. Количество ответов на каждый из 4 вопросов на знания будет не менее 4 и они будут ротироваться и будут неизвестны заранее".

Как ранее сообщала "РГ", неквалифицированный инвестор сможет без тестирования приобрести наиболее простые и наименее рискованные инструменты.

Предположительно новые положения стандарта вступят в силу с 1 сентября 2021 года, за исключением положений в отношении ETF, требующих проведения тестирования (с учетом планируемого вступления в силу изменений регулирования допуска "новых" ETF к организованным торгам предполагается, что данные положения вступят в силу с 1 апреля 2022 года).

"На площадке НФА проведена значительная по объему и содержанию работа, достигнут компромисс между различными позициями и мнениями и сформировано максимально сбалансированное регулирование. Надеемся, что результат этой работы даст возможность проверить свои силы всем, кто хочет заниматься инвестированием, и убережет их от ненужных потерь", - заявил президент СРО НФА Василий Заблоцкий.