В Москве умер пианист Владимир Сканави

Не стало пианиста, заслуженного артиста России, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского Владимира Сканави - он умер 25 июля на 80-м году жизни. Причиной смерти музыканта стала болезнь.

"Владимир Маркович умер вчера после продолжительной болезни", - приводит слова коллег Владимира Сканави ТАСС.

Известно, что пианист ушел из жизни в своей квартире в Москве.

Владимир Сканави родился в 1941 году. Свою исполнительскую деятельность начал в годы учебы в Московской консерватории, где позже он будет преподавать в течение долгих тридцати лет (кафедра камерного ансамбля и квартета). Особое место в творческой биографии музыканта занимает многолетнее сотрудничество со скрипачом Олегом Каганом - вместе они исполнили огромный репертуар, включающий все сонаты Баха и Бетховена, Моцарта и Брамса, Прокофьева, Шостаковича, Шнитке.