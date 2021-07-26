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26.07.2021 15:19
Рубрика: Экономика

В России будут развивать trade-in пылесосов и мобильных телефонов

Текст: Роман Маркелов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минфин России конкретизировал виды бывшей в употреблении бытовой техники и электроники, при перепродаже которой будет действовать особый порядок определения налога на добавленную стоимость (НДС). Система позволит развивать систему trade-in (обмен старой техники на новую с доплатой) бытовой техники, которую продавцы выкупают у граждан.

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Как следует из проекта постановления правительства, подготовленного и размещенного Минфином для общественного обсуждения, особый порядок взимания НДС при trade-in бытовой техники может распространиться на холодильники, морозильники, стиральные машины и пылесосы. В случае с электроникой речь идет о ноутбуках, планшетах, персональных компьютерах и мобильных телефонах, следует из проекта постановления.

Особый порядок взимания НДС с бытовой техники и электроники при trade-in уже утвержден весной и должен начать действовать с 1 января 2022 года, остается только окончательно утвердить конкретный перечень такой техники.

Фактически речь идет о распространении на указанные товары порядка, действующего при trade-in автомобилей: когда продавец реализует купленный у физлица автомобиль, НДС взимается исходя не из цены продажи, а из разницы между ценой продажи и ценой выкупа.

Как ранее пояснял РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский, новый порядок позволит установить справедливую налоговую нагрузку на компании, продающие электронную или бытовую технику, приобретенную у граждан без НДС, а также создать условия для увеличения легального рынка ее продаж. Как следует из его слов, выгода граждан, меняющих бытовую технику и электронику в рамках trade-in, в том, что будут исключены ситуации, когда они фактически дважды платят НДС (первый раз при приобретении новой техники, а второй - из-за того, что продавец при выкупе техники будет уменьшать цену на сумму НДС, которую ему придется заплатить при продаже).

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